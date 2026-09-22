Куйбишевський нафтопереробний завод (НПЗ) — велике російське підприємство нафтової галузі, розташоване у Куйбишевському районі міста Самара. Завод входить до структури компанії ПАТ «НК «Роснефть». Його проєктна потужність становить близько 7 мільйонів тонн нафти на рік (приблизно 2,5% від усієї нафтопереробки в РФ), а продукція, зокрема бензин, дизельне пальне та авіаційний гас, постачається також для забезпечення потреб російських окупаційних військ.

У ніч на 22 вересня 2026 року Куйбишевський НПЗ зазнав чергової масованої атаки безпілотників.

В районі заводу пролунала серія вибухів, після чого на території спалахнула масштабна пожежа.

За попередніми даними моніторингових та OSINT-каналів, під удар потрапила та загорілася установка АВТ-5 (атмосферно-вакуумна трубчатка № 5), що відповідає за первинну переробку нафти.

Хронологія попередніх ударів

Завод розташований на відстані близько 900 км від українського кордону і регулярно стає ціллю українських Сил оборони:

10 червня 2026 року: після удару дронів було серйозно пошкоджено дві основні установки первинної переробки — CDU-4 та CDU-5 (кожна потужністю близько 10 тисяч тонн сировини на добу). Агентство Reuters повідомляло про повну зупинку переробки нафти заводом.

після удару дронів було серйозно пошкоджено дві основні установки первинної переробки — CDU-4 та CDU-5 (кожна потужністю близько 10 тисяч тонн сировини на добу). Агентство Reuters повідомляло про повну зупинку переробки нафти заводом. 28 серпня 2025 року: масштабний наліт (за заявами російських джерел, щонайменше 29 БПЛА), який спричинив пожежу та тимчасову зупинку виробничого циклу.

масштабний наліт (за заявами російських джерел, щонайменше 29 БПЛА), який спричинив пожежу та тимчасову зупинку виробничого циклу. Березень 2024 року: пошкодження технологічної установки АВТ-4 та призупинення роботи підприємства.

Огляд та хронологія ударів по НПЗ зібрані за допомогою ШІ.

Контекст та наслідки для Самарського вузла

Куйбишевський НПЗ є частиною великого Самарського нафтопереробного вузла «Роснефти», куди також входять Новокуйбишевський та Сизранський НПЗ. Уся ця група підприємств систематично зазнає ударів БПЛА. Через виведення з ладу ключових установок первинної переробки суттєво страждає загальна здатність регіону генерувати високооктанове паливо.

Ситуація навколо російських нафтозаводів стала предметом міжнародного обговорення. Зокрема, президент США Дональд Трамп у вересні 2026 року зазначив, що через регулярні удари Росія суттєво втрачає контроль над своєю дизельною промисловістю.