Куйбишевський нафтопереробний завод (НПЗ) — велике російське підприємство нафтової галузі, розташоване у Куйбишевському районі міста Самара. Завод входить до структури компанії ПАТ «НК «Роснефть». Його проєктна потужність становить близько 7 мільйонів тонн нафти на рік (приблизно 2,5% від усієї нафтопереробки в РФ), а продукція, зокрема бензин, дизельне пальне та авіаційний гас, постачається також для забезпечення потреб російських окупаційних військ.
У ніч на 22 вересня 2026 року Куйбишевський НПЗ зазнав чергової масованої атаки безпілотників.
В районі заводу пролунала серія вибухів, після чого на території спалахнула масштабна пожежа.
За попередніми даними моніторингових та OSINT-каналів, під удар потрапила та загорілася установка АВТ-5 (атмосферно-вакуумна трубчатка № 5), що відповідає за первинну переробку нафти.
Хронологія попередніх ударів
Завод розташований на відстані близько 900 км від українського кордону і регулярно стає ціллю українських Сил оборони:
- 10 червня 2026 року: після удару дронів було серйозно пошкоджено дві основні установки первинної переробки — CDU-4 та CDU-5 (кожна потужністю близько 10 тисяч тонн сировини на добу). Агентство Reuters повідомляло про повну зупинку переробки нафти заводом.
- 28 серпня 2025 року: масштабний наліт (за заявами російських джерел, щонайменше 29 БПЛА), який спричинив пожежу та тимчасову зупинку виробничого циклу.
- Березень 2024 року: пошкодження технологічної установки АВТ-4 та призупинення роботи підприємства.
Огляд та хронологія ударів по НПЗ зібрані за допомогою ШІ.
Контекст та наслідки для Самарського вузла
Куйбишевський НПЗ є частиною великого Самарського нафтопереробного вузла «Роснефти», куди також входять Новокуйбишевський та Сизранський НПЗ. Уся ця група підприємств систематично зазнає ударів БПЛА. Через виведення з ладу ключових установок первинної переробки суттєво страждає загальна здатність регіону генерувати високооктанове паливо.
Ситуація навколо російських нафтозаводів стала предметом міжнародного обговорення. Зокрема, президент США Дональд Трамп у вересні 2026 року зазначив, що через регулярні удари Росія суттєво втрачає контроль над своєю дизельною промисловістю.