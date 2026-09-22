У ніч на 22 вересня (з 18:00 21 вересня) противник атакував:

– протикорабельними ракетами Онікс із Ростовської обл. рф;

– балістичними ракетами Іскандер- М/С-400/KN-23 із Курської, Ростовської та Воронезької обл. рф;

– 4 крилатими ракетами морського базування “Калібр” із акваторії Каспійського моря;

– 8 “Бандероль”/”Дань-Т” з повітряного простору Білгородської обл. рф;

– 212 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними) та дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Міллерово, Шаталово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим.

Основні напрямки удару – Дніпропетровщина, Кіровоградщина та Полтавщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 186 цілей:

– 1 крилату ракету “Калібр”;

– 8 “Бандероль”/”Дань-Т”;

– 177 БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!