Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, Угорщина заблокувала створення сховищ українського пального на своїй території й у Карпатську вісімку не ввійшла

Прем’єр Угорщини Петер Мадяр заявив, що у них є вагомі причини, щоб не долучатися до Карпатської вісімки, а сховища пального для України не можливе у принципі через безпекові питання.

Голова МЗС України Андрій Сибіга розмістив у Х заяву у відповідь. У ній, зокрема, сказано:

“Останні заяви з Будапешта залишають нас спантеличеними. Складається враження, що, хоча Віктор Орбан пішов, його політика блокування та ізоляціонізму продовжує процвітати.

Карпатська інтеграційна ініціатива спрямована на розвиток усього нашого регіону, сприяючи добробуту, взаємозв’язку та реалізації взаємовигідних проєктів у восьми карпатських країнах.



Причини такої категоричної відмови Угорщини залишаються невідомими.



Не менш дивним розвитком подій стали заяви, що ставлять під сумнів пряме, прагматичне та взаємовигідне співробітництво між українськими та угорськими енергетичними компаніями, погоджене у двосторонньому меморандумі.



Коли політика втручається у прагматичну бізнес-взаємодію, нічого доброго з цього не виходить.



Орбанізм у минулому не приніс користі ані Угорщині, ані ширшому регіону — і не принесе користі нікому й надалі.



Попри ці заяви, ми вкотре наголошуємо на готовності та відкритості України до розвитку взаємовигідного, прагматичного та взаємоповажного двостороннього співробітництва з Угорщиною».