Угорщина заблокувала створення сховищ українського пального.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, раніше повідомлялося, що Угорщина побудує сховища пального для українського “Нафтогазу”

Угорська MOL і Нафтогаз домовилися створити в Угорщині сховища нафтопродуктів для українського ринку. Це мало захистити запаси пального від російських ракетних і дронових ударів.

Однак прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що MOL вела переговори без згоди уряду і жодних українських паливних сховищ у країні не буде. Бо це, мовляв, перенесе ризики на угорську територію і стане загрозою безпеці мешканців східних регіонів країни.

Про це повідомила нардеп Ольга Смаглюк-Василевська.

Також Мадяр заявив, що Угорщина відмовилась приєднатись до «Карпатської вісімки» – ініційованого Україною формату, який має на меті посилити співпрацю між країнами Карпатського регіону.