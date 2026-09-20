Потужності зі зберігання нафтопродуктів для потреб України планують збудувати на території Угорщини поблизу україно-угорського кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на в.о. голови правління НАК “Нафтогаз України” Сергія Федоренка.

Група Нафтогаз підписала з компанією MOL відповідний меморандум. За словами очільника компанії, в умовах постійних російських атак на паливну інфраструктуру питання стабільності всього ринку – це диверсифікація маршрутів постачання та створення додаткових потужностей зберігання за межами зони обстрілів.

Він зазначив, що реалізація домовленості потенційно не лише підвищить надійність постачання пального для українських споживачів, а й сприятиме взаємовигідному розвитку транскордонної енергетичної інфраструктури між Україною та Угорщиною.

Меморандум з MOL – одна з домовленостей Нафтогазу на Карпатському економічному форумі в рамках Саміту С8. Також він подякував прем’єр-міністру та уряду за підтримку, а команді Нафтогазу – за результативність.