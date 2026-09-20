Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила про підготовку нових освітніх законів, котрі передбачають обмеження для іноземних учнів у школах, пише Кореспондент.

Уряд запропонує встановити законом максимальну кількість іноземних школярів в одному класі. Також планується заборонити носіння бурок і хіджабів в італійських школах.

Окрім того, батьків іноземних учнів, котрі мають значні труднощі з інтеграцією у школі, можуть зобов’язати вивчати італійську.

Ініціатива з’явилася на тлі зростання популярності ультраправого руху National Future Роберто Ванначчі. За даними опитувань, він став одним із найсильніших правих політичних рухів після партії Мелоні Брати Італії.

Паралельно уряд Італії просуває зміни до виборчого законодавства, які мають надати бонус місць переможцю виборів і забезпечити стабільнішу більшість у парламенті.

Мелоні раніше заявляла, що не планує союзу з Ванначчі, який виступає проти відправлення допомоги Україні та підтримує жорсткіші правила щодо міграції.