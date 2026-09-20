Президент України Володимир Зеленський поговорив із Президентом США Дональдом Трампом:

“Щойно говорили з Президентом Трампом. Важлива розмова, і багато речей встигли обговорити. Домовились про зустріч в Нью-Йорку, і ця зустріч може багато змінити. Дипломатична динаміка є.

Подякував за візит Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера у Київ: ми добре пройшлися по суттєвих деталях, і хлопці побачили ситуацію в Україні. Мирний трек – це пріоритет номер один.

Є ідеї щодо деескалаційних кроків та фундаментальних питань безпеки – енергетичної, продовольчої, захисту життя людей. Працюємо разом з американською командою і готові робити дійсно серйозні кроки.

Подякував Президенту Америки за підписання закону Ліндсі Грема. Ми згодні всі: мир повинен бути. Дякую всім, хто з Україною! Дякую всім, хто допомагає!”