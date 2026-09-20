Наглядова рада АТ “НАЕК “Енергоатом” обрала Юрія Ткачука новим генеральним директором, а Павла Павлишина – директором з ядерної безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки та довкілля України.
Переможців обрали за результатами незалежних відборів, які тривали з червня по вересень 2026 року. До процесів залучали міжнародну рекрутингову компанію Korn Ferry.
У пошуку керівника компанії взяли участь 78 кандидатів із різних країн.
Фіналісти проходили оцінку компетенцій, перевірку доброчесності, співбесіди та презентували стратегічне бачення розвитку компанії.
Розподіл повноважень
Розділення посад є частиною нової моделі корпоративного управління “Енергоатома”. Раніше керівництво підприємством та відповідальність за ядерну безпеку були поєднані.
Відтепер функції розподілено:
CEO (генеральний директор) опікуватиметься діяльністю та розвитком компанії.
CNO (директор з ядерної безпеки) отримає незалежні повноваження у сферах ядерної та радіаційної безпеки, а також експлуатації блоків АЕС.
Юрій Ткачук очолює АТ “Укргазвидобування”. Раніше він працював в “Укрнафті”, де виконував обов’язки керівника та обіймав посаду фінансового директора.
Павло Павлишин має понад 30 років досвіду в атомній галузі. У 2012-2022 роках він керував Рівненською АЕС, а також у 2019-2020 роках тимчасово виконував обов’язки президента “Енергоатома”.
Призначення відбудеться після проходження обов’язкових регуляторних та корпоративних процедур.
Для посади директора з ядерної безпеки також необхідно отримати індивідуальну ліцензію. “Енергоатом” подасть кандидатуру Павлишина на ліцензування після його офіційного призначення.
Паралельно Наглядова рада продовжує відбір ще п’яти членів правління компанії.