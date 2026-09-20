росія планує восени 2026 року зарезервувати 16 тисяч ліжок у цивільних лікарнях на північному заході країни для військових. Про це повідомляє російський Telegram-канал Volya з посиланням на джерела в Міністерстві оборони РФ, пише Кореспондент.

Один зі співрозмовників назвав цифру до 20 тисяч місць.

Колишній співробітник Міністерства оборони Німеччини Ніко Ланге вважає, що такі масштаби медичної підготовки не можна пояснити лише потребами російської армії у зв’язку з війною проти України, передає Bild.

Нині Росія продовжує розширювати інфраструктуру та військові об’єкти на західному кордоні. Ланге заявив, що Москва прагне змінити європейський порядок і готова застосовувати для цього насильство.

На військову активність Росії в Балтійському регіоні, зокрема порушення повітряного простору та створення перешкод для систем GPS, він також вказав як на ознаки такої політики.

Своєю чергою, депутат Бундестагу від ХДС Родеріх Кізеветтер не виключає, що підготовка додаткових місць у госпіталях може бути пов’язана з планами можливої ескалації Росії проти окремих держав НАТО.

Водночас, за його словами, це може бути спробою залякати Захід і поставити під сумнів подальшу підтримку України. Кізеветтер допускає, що обидві цілі можуть поєднуватися.