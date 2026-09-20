Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розкритиків результат своєї партії на виборах до земельних парламентів у Мекленбурзі-Передній Померанії, пише Кореспондент.

ХДС отримала різні результати у Мекленбурзі-Передній Померанії та Берліні. Мерц наголосив, що “не може прикрашати” результат у Мекленбурзі-Передній Померанії.

“Це катастрофа”, – додав він. Проте запевнив, що продовжуватиме реформи на посту канцлера Німеччини.

Як пише DW, у Мекленбурзі-Передній Померанії з невеликим відривом лідирує Альтернатива для Німеччини з 37% голосів. За нею йдуть соціал-демократи (35,5%) та Ліва партія (7,5%). Партія Мерца ХДС проходить до ландтагу, отримавши 5,5% голосів.

У Берліні перше місце, згідно з екзитполами, посідає Ліва партія з 24,5% голосів. Далі йдуть ХДС (20%) та АдН (16%).

Обидва регіони повідомили про значно вищу явку порівняно з попередніми виборами.

“Я беру на себе цю відповідальність, тому що хочу рухати нашу країну вперед, – заявив він у штаб-квартирі ХДС у Берліні. – Я твердо переконаний, що успіх наших реформ не лише покращить наше спільне життя, а й змінить на краще наше сприйняття самих себе та наш імідж у світі. Німеччина здатна до реформ”, – акцентував Мерц.