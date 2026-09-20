За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора детективи БЕБ викрили «конвертаційний центр», через який щомісяця проходило близько 500 млн грн.

Як пише Телеграм-канал Офісу Генерального прокурора, загальний обсяг фінансових операцій становив 23,5 млрд грн, а попередньо встановлена сума ухилення від сплати податків становить близько 3 млрд грн.

Під час 50 обшуків вилучено мільйонні суми готівки. Учасникам схеми повідомлено про підозру.

“Деталі завтра.”

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.