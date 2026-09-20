Німеччина представила свій перший винищувач F-35A. Міністр оборони Борис Пісторіус назвав це початком нової ери для Військово-повітряних сил країни, пише Кореспондент.

Презентація літака відбулася на заводі ВПС США у Форт-Ворті, де виробляють бойові літаки з 1943 року. Німецька делегація перед цим відвідала виробничу лінію винищувача п’ятого покоління Lockheed Martin.

Німеччина придбала 35 літаків F-35 у межах оновлення оборонної політики після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Нові винищувачі мають замінити застарілий парк Tornado та виконувати роль у програмі ядерного стримування НАТО.

Перші німецькі пілоти проходитимуть навчання у США. Очікується, що з 2027 року перші F-35 Німеччини будуть розміщені на авіабазі Бюхель у західній частині країни.

Представники німецьких ВПС зазначили, що F-35 має сучасні сенсорні системи, здатність обробляти великі обсяги даних і працювати в мережевій взаємодії.