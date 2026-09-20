Франція готується до посилення російської гібридної загрози. Президент країни Еммануель Макрон доручив уряду підготувати план захисту критичної інфраструктури та оборонних об’єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France Télévisions.

За інформацією видання, останніми місяцями російська загроза для Франції посилилася – це і кібератаки на військові та урядові структури, і спроби втручання у президентську кампанію за допомогою фейкових відео, створених штучним інтелектом.

18 вересня в новому захищеному кризовому приміщенні Єлисейського палацу відбулася екстрена зустріч. Уряд терміново скликав усіх префектів, які вже наступного тижня мають провести саміти з питань безпеки й оборони у своїх департаментах.

До участі залучать керівників правоохоронних органів, військових, представників системи освіти, бізнесу та служб екстреного реагування.

“Я попросив уряд підготувати план захисту нашої критичної інфраструктури, а також найчутливіших об’єктів нашої оборонної промислової та технологічної бази від дронів та кібератак”, – заявив Макрон.

Згідно з конфіденційною службовою запискою, яку отримало France Télévisions, серед потенційних цілей – електростанції та мережі, залізниці, телекомунікації та системи розподілу питної води.

За словами генерала ВПС Патріка Дютартра, основні французькі аеродроми вже готові до атак безпілотників, однак під загрозою можуть опинитися всі чутливі об’єкти, пов’язані з обороною.

Водночас французькі розвідувальні служби, за даними видання, готуються до масованих російських атак – і цей сценарій прискорюється: якщо раніше йшлося про 2030 рік, то тепер згадують уже осінь 2027-го.