Три основні сталеливарні заводи України, які разом виробляли близько 90% сталі в Україні, зупинили роботу після російських ударів. Про це повідомляє Financial Times, передає УНН.

За даними Financial Times, у четвер запорізький завод зазнав чергового удару рф. Зокрема, дві балістичні ракети влучили в об’єкт, що стало вже четвертою атакою на сталеливарне підприємство менш ніж за місяць.

Станом на сьогодні Україна більше не має сталеливарної промисловості – заявив Financial Times Олександр Водовіз, керівник офісу головного виконавчого директора “Метінвесту”, сталеливарної та гірничодобувної компанії, якій належить два з трьох заводів, що стали цілями нещодавніх атак.

Ба більше, за його словами, балістичні ракети були спрямовані саме на доменні печі підприємств.

Вони знали все про завод, вони точно знали, куди вдарити – сказав Водовіз.

Водночас, за інформацією видання, “Метінвест” та “АрселорМіттал” заявили, що заводи, які разом виробляють 90 відсотків сталі в країні, зараз простоюють.

Зараз ми не розуміємо, скільки часу знадобиться на ремонт – дні, тижні, місяці чи роки – зазначив посадовець.

Він також додав, що зупинка заводів, на яких разом працює понад 15 000 осіб, може мати серйозні наслідки “та величезний вплив на податки”.