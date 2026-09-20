У Львові 13-річний підліток зазнав ураження електричним струмом, коли заліз на вагон-цистерну поблизу станції “Рясне-2”. За попередніми даними, хлопець хотів зробити селфі. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Львівщини, пише УНН.

Інцидент стався 19 вересня. Школяр піднявся на вагон потяга, після чого його уразило струмом. Свідки побачили, як підліток упав із вагона, та викликали на місце медиків і правоохоронців.

Унаслідок інциденту хлопець отримав сильні опіки тіла. Його госпіталізували до реанімаційного відділення однієї з місцевих лікарень. За інформацією медиків, загрози його життю наразі немає.

Обставини події встановлюють правоохоронці. За результатами перевірки вони мають надати інциденту відповідну правову кваліфікацію.

У поліції вкотре закликали не заходити на вагони та локомотиви. Навіть без безпосереднього контакту з дротами людина на даху вагона може потрапити під дію електричної дуги від високовольтної контактної мережі. Такі випадки можуть призводити до тяжких травм або смерті.

Правоохоронці наголошують: залізничні станції та рухомий склад не є безпечним місцем для розваг чи фотографування.