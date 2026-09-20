Україна підписала Конвенцію Ради Європи щодо спільного виробництва аудіовізуальних творів у формі серіалів. Про це повідомила міністерка культури Тетяна Бережна, пише ЛБ.
Документ відкриває для України можливість створювати серіали спільно з європейськими партнерами, залучати міжнародне фінансування та виходити на нові ринки.
“Це важливий крок до інтеграції України в європейський культурний та аудіовізуальний простір. Вперше врегульовуємо копродукцію серіалів”, – наголосила Бережна.
Конвенція передбачає можливість отримання статусу офіційної копродукції. Це дає учасникам проєкту визначену частку прав на створений продукт та доходи від його використання.
Документ також встановлює мінімальний внесок партнера у багатосторонніх копродукціях. За словами міністерки, це створює додаткові можливості для участі українських творчих команд у масштабних міжнародних проєктах.
Конвенцію підписали під час Карпатського інтеграційного саміту, який триває 18–20 вересня.