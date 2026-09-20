Президент Франції Еммануель Макрон відповів на територіальні зазіхання свого американського колеги Дональда Трампа. Він заявив, що острівна територія Сен-П’єр і Мікелон в Атлантичному океані є французькою, повідомляє BFMTV, передає УНН.

Це сталось після того, як Трамп опублікував карту, де цей архіпелаг позначений прапором США.

У відповідь Макрон сказав, що дана територія “тісно пов’язана з Францією”.

Ми не будемо це повторювати щоранку тільки тому, що у людей виникають дивні думки або вони висловлюють дивні речі – йдеться в заяві Макрона.

Сен-П’єр і Мікелон – це заморська спільнота Франції, розташована в північно-західній частині Атлантичного океану, за 25 кілометрів на південь від канадського острова Ньюфаундленд. Це останній залишок колись величезної колоніальної імперії Нова Франція в Північній Америці.

Особливий статус даний архіпелаг отримав в 2003 році.