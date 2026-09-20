рф може допрацювати супутникове угруповання “Рассвет” для керування дронами й ракетами через супутники.

Про це пише радник Президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій “Флеш” Бескрестнов у Телеграм.

“Я бачу, що багатьох заспокоїли невдачі росії з виведенням супутників «Рассвет» на орбіту.

Я впевнений, що вони доопрацюють двигуни, і супутники вийдуть на потрібні орбіти. Росія це космічна держава, і цілком імовірно, що якась ракета «Ангара» одним запуском «неочікувано» виведе на орбіту половину супутникового угруповання Рассвет

Це дасть ворогу можливість керувати «Шахедами» та ракетами онлайн через супутники. Це буде величезна проблема для нас. Ні, це навіть не проблема, це буде маленька катастрофа.

Зараз ми маємо проблему з РЕБ проти МЕШ. Рік ніхто не займався цім питанням. Потім так само буде з «Рассветом». Усі будуть дивуватися- «як же так сталося», хтось скаже, а чого Флеш мовчав. Я не мовчу, так само як з МЕШ було, так і з Рассветом я буквально кричу про загрозу.

До моменту появи супутників «Рассвет» у нас має бути розроблена система РЕБ. І не просто розроблена. Цим РЕБ мають ВЖЕ бути закриті всі ключові об’єкти інфраструктури. І кажу відразу, все це не буде дешево і швидко.”