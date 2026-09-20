Україна та росія розчаровані Стівом Віткоффом як спеціальним посланцем президента США під час переговорів щодо завершення війни. Київ вважає його некомпетентним та занадто м’яким щодо росії, тоді як москва покладає на нього відповідальність за нездатність США примусити Україну до територіальних поступок.

Про це пише Kyiv Independent із посиланням на обізнані джерела, передає Hromadske.

За словами неназваних співрозмовників видання серед українських чиновників, Київ бачить мало нових ідей з боку США та мало бажання посилювати тиск на росію: «Вони постійно кажуть нам, що „ви маєте покласти край цій війні“. Ніби ми, чорт забирай, не хочемо її закінчувати».

Крім того, українські чиновники ставлять під сумнів, наскільки Віткофф розуміє російсько-українську війну та його підхід до дипломатії. Одна людина, яка була присутня на раунді тристоронніх переговорів, розповіла журналістам, що американський посланець іноді залишав переговори, не повідомивши іншим учасникам, куди він йде.

«Він більше любить ресторани та інші речі. Схоже, що хлопець зовсім не зацікавлений. Він міг би піти з місця події та піти на коротку прогулянку», — сказало джерело Kyiv Independent.

Також в Україні критикують надмірно поступливий підхід Віткоффа до російського президента володимира путіна, який, мовляв, навряд чи переконає його піти на суттєві поступки.

Ще один епізод, який став частиною розчарування Віткоффом, пов’язаний із його зустріччю з путіним. Тоді російський лідер щось замальовував на аркуші паперу, а коли Віткофф запитав, що саме він малює, путін показав йому аркуш, на якому було написано «3+2» — посилання на території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також Криму, яким нібито мала поступитися Україна.

Віткофф забрав цей аркуш із собою до Вашингтона. Українські посадовці вважають, що при цьому американський перемовник не до кінця розумів територіальні питання, щоб обговорювати таку важливу тему.

У кремлі також незадоволені ним: за словами людей, яких поінформували про дані української розвідки, російські чиновники дійшли висновку, що Віткофф частково відповідальний за провал торішнього саміту між президентом США Дональдом Трампом і путіним на Алясці.

А прийшовши на одну з зустрічей із путіним без американського перекладача, Віткофф, схоже, неправильно зрозумів заяви путіна. Він повідомив Трампу, що російський лідер нібито готовий обговорити домовленість, за якою Україна вийшла б із частини територій Донецької та Луганської областей, тоді як росія відійшла б із територій, які вона контролювала в частинах Херсонської та Запорізької областей.

Однак насправді путін не був готовий на таку поступку. Коли американські чиновники поінформували українських та європейських колег про те, що повідомив Віткофф, реакцією було здивування. У Києві одразу зрозуміли, що між ними виникло непорозуміння.

Один український чиновник, знайомий з цим питанням, також приписав Віткоффу пізніші проблеми у дипломатичних відносинах між США та росією, зокрема провал меморандуму з 28 пунктів, над яким Віткофф та російський посланець Кирило Дмитрієв працювали разом.

Речниця Білого дому Анна Келлі відкинула інформацію Kyiv Independent, назвавши їх «фейковими новинами та нісенітницею»: «Президент Трамп і спеціальний посланник Віткофф неймовірно наполегливо працюють, щоб покласти край цьому жорстокому конфлікту, який забрав сотні тисяч життів».