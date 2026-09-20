Ділянка кордону з Румунією залишається найпопулярнішою у порушників. Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в телеефірі, пише Кореспондент.

Відповідаючи на запитання, де прикордонники найчастіше фіксують спроби незаконного перетину державного кордону, він зазначив: “Традиційно це ділянка кордону з Румунією. Найбільше порушників фіксуємо саме на цій ділянці кордону. На другому місці – кордон з Молдовою”.

За словами речника ДПСУ, на інших ділянках кордону реєструють значно меншу кількість спроб незаконно перетнути кордон.

“Водночас за останній період збільшення кількості спроб (нелегального перетину кордону – ред.), на щастя, ми не фіксуємо”, – додав Демченко.