Український дрон-перехоплювач Sting S вже знищив близько десятка ворожих реактивних БпЛА «Герань-4» та кілька малогабаритних крилатих ракет «Герань-5».

Нова розробка наразі проходить стадію активних бойових випробувань, повідомили «Мілітарному» в компанії «Дикі Шершні».

Безпілотник Sting S є розвитком базової моделі Sting, створеної для протидії ворожим дронам.

За своєю конструкцією це високошвидкісний перехоплювач квадрокоптерного типу, розроблений для знищення саме реактивних безпілотників.

«Дикі Шершні» наразі не розголошують тактико-технічні характеристики новітнього БпЛА до початку його масового виробництва.

Реактивний ударний безпілотник Герань-4 в прицілі українського дрона-перехоплювача, 3 травня 2026 року. Стоп-кадр з відео Дикі Шершні

Фінальні ТТХ Sting S ще можуть коригуватися у найближчі тижні за результатами бойового застосування.

Водночас більшість цілей новий перехоплювач знищив за допомогою технології дистанційного керування Hornet Vision Ctrl.

«Очікуємо, що це дозволить швидко масштабувати застосування нового перехоплювача після початку масового виробництва та постачання до бойових підрозділів», — повідомили в компанії.

Нагадаємо, що цього місяця екіпаж «Рубін» зі 1020-го зенітно-ракетного полку новим дроном-перехоплювачем Sting S знищив «Герань-5».

«Герань-5»

Ударний засіб суттєво відрізняється від попередніх моделей за аеродинамічною схемою та більше нагадує малогабаритну крилату ракету, а не «класичні» безпілотники типу «Герань» із дельтаподібним крилом.

Російський реактивний ударний дрон «Герань-5». 9 травня 2026 року. Джерело: ОТС LIVE

Довжина апарата становить близько 6 метрів, а розмах крил досягає 5,5 метра, при цьому він несе бойову частину масою 90 кг. Заявлена дальність ураження сягає близько 1000 км.

Ракета оснащена китайським реактивним двигуном TELEFLY TF-TJ2000A із тягою 200 кгс, що дозволяє розвивати крейсерську швидкість 450–600 км/год. За оцінками, максимальна висота польоту сягає 6 км.