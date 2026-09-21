В Україні затвердили нові правила роботи медзакладів залежно від рівня повітряної загрози, – повідомив очільник уряду Сергій Корецький.

-За жовтого рівня медзаклади продовжують роботу. За червоного – пацієнти та працівники мають перейти в укриття.

Якщо медичну допомогу переривати небезпечно або неможливо – її надання продовжується. Пацієнтів, яких неможливо перемістити, продовжують лікувати у найбільш безпечних приміщеннях.

Екстрена медицина працює безперервно: пацієнтів із невідкладними станами приймають незалежно від рівня загрози, бригади швидкої виїжджають до пацієнтів.