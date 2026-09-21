Ексгенеральний прокурор України Руслан Кравченко написав заяву про звільнення з органів прокуратури. Після відставки з посади генерального прокурора Кравченко продовжував перебувати у статусі прокурора ОГПУ.

Про це Суспільному повідомила начальниця управління інформаційної політики та комунікацій ОГП Мар’яна Гайовська.

Мар’яна Гайовська повідомила, що після завершення терміну відрядження Руслан Кравченко як прокурор ОГП не приступив до виконання службових обов’язків.

Руслан Кравченко подав заяву про звільнення самостійно. Виконувач обовʼязків керівника офісу генерального прокурора України Антон Ковальський підписав відповідний наказ про звільнення Руслана Кравченка.

14 вересня генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директорові НАБУ Семену Кривоносу, якого звинуватив у підробці офіційних документів для отримання неправомірної вигоди та фіктивному усиновленні.

Близьку до керівника САП Олександра Клименка людину, якої стосується інша підозра, звинувачують у «впливі на суддів ВАКС, пропозиції їм неправомірної вигоди, а також сприянні в ухиленні від мобілізації». Кравченко вважає, що саме це стало причиною обшуків у будівлі Офісу генпрокурора у межах справи антикорупційників «Карфаген».

Президент Володимир Зеленський відреагував, закликавши Верховну Раду підтримати рішення про звільнення Кравченка, яке подав пізніше. Також він відсторонив його від виконання обов’язків.

На брифінгу очільник НАБУ Семен Кривонос заявив, що так і не отримав підозру, підписану Кравченком. Також, попри заяви відстороненого генпрокурора, підозри не отримували й родичі керівника САП Олександра Клименка.

Кравченко заявив, що виїхав за кордон «у відрядження», під час якого, мовляв, хоче «поінформувати міжнародних партнерів про реальний стан справ у системі антикорупційних органів».

Водночас в Офісі генпрокурора спростували інформацію про підозри антикорупційникам. Там зазначили, що в межах відповідного кримінального провадження жодній особі про підозру у встановленому законом порядку не повідомляли.

Вдень 15 вересня парламент підтримав постанову про звільнення Кравченка з посади генпрокурора, а ввечері того ж дня Зеленський підписав відповідний указ.