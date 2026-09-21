Розслідування щодо вчорашнього очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма опублікувало Бігус.інфо. І воно так і називається.

-У липні на той момент очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім отримав нову посаду і став Міністром у справах ветеранів. Це суттєве підвищення, тож ми вирішили перевірити спосіб життя та майно посадовця.

І там було на що подивитися: ми знайшли квартиру на понад сто квадратів та паркомісце в елітному столичному ЖК «Новопечерські липки», після купівлі якої сімейні грошові заощадження у декларації Кіма не те, що зменшились, а навпаки – зросли на приблизно 6,5 мільйонів гривень. Також дізналися про Porsche Macan, яким користується дружина міністра і який записаний на будівельну фірму давнього знайомого Кіма. На додачу, стало відомо, що близький колишній бізнес-партнер Кіма раптово увійшов у співвласники мисливського господарства на Черкащині.