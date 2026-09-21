Віцепрезидент США Джей Ді Венс, вирушаючи до Нью-Йорка, де завтра стартує Генасамблея ООН, підтвердив зустріч Дональда Трампа з Володимиром Зеленським:



-Гадаю, він зустрінеться з президентом Зеленським завтра або післязавтра. Тож впевнений, буде досягнуто гарного прогресу.



Водночас Венс зазначив, що російсько-українська війна — «найважчий з міжнародних конфліктів для вирішення»:



-Цю справу важко вирішити, без сумнівів, та я радше працюю на президента, який енергійно намагався розв’язати проблему і продовжує над цим працювати. Чи вірю я, що це врешті вирішиться? Так. Це лише питання часу, – сказав Венс.