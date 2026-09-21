У понеділок вранці у Румунії прокурори провели обшуки в будинку Келіна Джорджеску.

Нагадаємо, Джорджеску став відомий на минулих виборах президента Румунії у 2024 році, коли завдяки ТікТоку він з невідомо кого вийшов у другий тур виборів з кращим результатом. Тоді Конституційний суд Румунії зупинив вибори, виборчий процес почали з початку, але Джорджеску вже до них не допустили.

Тепер, за інформацією судових джерел, його затримали на 24 години. Джорджеску зупинили, коли він їхав авто, і доправили додому, щоб провести обшуки в його присутності.

Операція пов’язана зі справою про ймовірне шахрайство, що завдало збитків на суму 1,1 мільйона євро. За даними прокурорів, триває розслідування щодо створення злочинної групи та шахрайства з особливо тяжкими наслідками; обшуки проводяться за п’ятьма адресами в Могошоаї, Чолпані, Буфтеї та Бухаресті, повідомляє Digi24.ro

У чому суть звинувачень

У вересні 2021 року двоє громадян Румунії та громадянин Італії створили організовану групу, яка діяла в Румунії та Великій Британії. Вони пропонували підприємцям отримати великі кредити від іноземних фінансових установ, але вимагали спочатку внести грошову гарантію.

Група нібито діяла під керівництвом 64-річного громадянина Румунії, який, за даними румунських медіа, є Джорджеску.

Як стверджують прокурори, одному із підприємців пообіцяли кредит на 6 мільйонів євро. Чоловік переказав понад 1 мільйон євро як гарантію. Згодом йому запропонували збільшити суму кредиту до 15 мільйонів євро за умови додаткового внеску розміром 100 тисяч євро. У результаті, за даними слідства, потерпілий втратив понад 1,1 мільйона євро.

Підставою для розслідування стала скарга бізнесмена з повіту Бузеу Резвана Леу, яку він подав у 2024 році.