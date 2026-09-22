Під час рейду з додержання природоохоронного законодавства державні інспектори викрили факти самовільного забору піску на узбережжі Березанського лиману біля села Чорноморка та Тилігульського лиману біля села Прогресівка.

Про це повідомили в Держекоінспекції Південно-Західного округу, передає Інше ТВ.



За цими фактами інспектори склали два адміністративні протоколи за статтею 47 КУпАП — порушення права державної власності на надра. На кожного з порушників накладено штраф у розмірі 1700 гривень.

Як повідомляло Інше ТВ, державні інспектори під час природоохоронних заходів виявили факт незаконного забору піску на березі Березанського лиману поблизу села Чорноморка Миколаївської області.