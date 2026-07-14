Державні інспектори під час природоохоронних заходів виявили факт незаконного забору піску на березі Березанського лиману поблизу села Чорноморка Миколаївської області.

Про це повідомили в Держекоінспекції Південно-Західного округу, передає Інше ТВ.

За виявленим фактом складено адміністративний протокол за статтею 47 Кодексу України про адміністративні правопорушення — «Порушення права державної власності на надра» та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 1700 гривень.

Як повідомляло Інше ТВ, Там же, де й минулоріч, – на Миколаївщині знов упіймали піщаних браконьєрів, але ж штрафи мізерні…