Як повідомляло Інше ТВ, сьогодні росіянці атакували Очаків, ймовірно, з РСЗВ – 8 поранених, значні руйнування.

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ст. 438 КК України), повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

14 липня 2026 року близько 11.30 год. збройні сили рф завдали ракетного удару по місту Очакову на Миколаївщині. Ворог атакував населений пункт двома ракетами реактивної системи залпового вогню «Торнадо-С». Удари прийшлися поблизу лікарні.

Унаслідок ворожої атаки 8 мирних громадян отримали поранення (п’ятьох постраждалих госпіталізовано, трьом медичну допомогу надали на місці події).

Також пошкоджено 28 об’єктів цивільної інфраструктури, серед яких будівля лікарні, багатоквартирний будинок, 19 приватних домоволодінь та 7 транспортних засобів.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронними органами документують наслідки чергової атаки збройних сил рф та вживають заходів для притягнення винних осіб до відповідальності.