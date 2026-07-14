Про це йдеться у заяві, яку зробив сам Сметанін.

-Сьогодні завершую роботу на посаді Генерального директора Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість».

Для мене було честю очолювати найбільшу оборонну компанію України.

Переконаний, що головний здобуток — це сильна, професійна команда як всередині товариства, так і на підприємствах групи. Це керівники, конструктори, інженери, технологи, виробничники, ветерани та всі, хто щодня працює заради результату. Дякую всім і кожному за цей неймовірний час та результати кожного з Вас, бажаю ще більше драйву й нових здобутків.

Щиро дякую Президенту України за його лідерство у неймовірному розвитку української оборонки, Кабінету Міністрів України, Парламенту, Наглядовій Раді АТ УОП, РНБО, МО, МВС, НГУ, СБУ, СЗР, ГУР МО, ДПСУ, Національній поліції, ДССТ, Держспецзв’язку, УДО, ДСНС, ну і, звісно, Генеральному штабу та Збройним Силам України за вашу неймовірну витримку і силу. Завдяки вам український оборонно-промисловий комплекс сьогодні є одним із найсильніших і найдинамічніших у світі.

Окремо хочу подякувати колегам, з якими не раз доводилося в максимально стислі строки шукати рішення, а інколи — буквально за ніч щось склепати, виточити чи зварити: Українській раді зброярів, Лізі оборонних підприємств України, Технологічним Силам України, Федерації роботодавців України, Brave1, а також усім зброярам, з якими ми щодня працювали пліч-о-пліч.

Дякую рідним та близьким, що були цей час поруч і підтримували в усьому, хоча знаю, що деколи це було не легко.

Бажаю новому керівнику та колективу подальших успіхів у виконанні важливої державної місії, – написав він.

Причини звільнення Сметанін не назвав, але ймовірно це наслідки трагедії у Вишневому – Зеленський зазначав, що у місті були склади підприємств Укроборонпрому, яких там не мало бути. Але не виключено, що причина відставки – ротація Кабміну та інше місце роботи, бо Герман Сметанін – один з найперспективніших українських менеджерів в оборонці.