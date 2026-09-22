Президент України Володимир Зеленський зустрівся з директором Національної розвідки США Джоном Реткліффом в аеропорту Шеннон в Ірландії; про це повідомили двоє осіб, обізнаних із ситуацією, повідомляє Reuters.

Зустріч відбулася в понеділок, зазначило одне з джерел. Інше джерело повідомило, що вони спілкувалися в неформальній обстановці під час дозаправки літаків, не уточнивши дати. Обидва джерела, які побажали залишитися анонімними через чутливий характер питання, відмовилися розкривати подробиці розмови.



Зустріч відбулася, коли Зеленський прямував до Нью-Йорка для участі в щорічній зустрічі світових лідерів в ООН. Реткліфф повертався після зустрічі з президентом Єгипту Абдель Фаттахом ас-Сісі, повідомило одне з джерел.

Зустріч Реткліффа із Зеленським відбулася менш ніж через місяць після того, як директор Національної розвідки США відвідав Москву для переговорів із високопоставленими представниками російських спецслужб.

Ні Реткліфф, ні ЦРУ публічно не розкрили зміст переговорів у Москві. Одне з джерел, яке підтвердило агентству Reuters факт зустрічі із Зеленським, зазначило, що Реткліфф відвідував Москву для обговорення питання України, однак відмовилося надати додаткові подробиці.



Минулого місяця газета The New York Times повідомляла, що під час свого візиту Реткліфф поділився песимістичною оцінкою ситуації щодо війни Росії проти України та закликав російську сторону укласти угоду, доки їхні позиції не послабшали.