Президент Зеленський з першою леді та дипломатичною командою прибули до Нью-Йорка на 81-шу сесію Генасамблеї ООН.

Заплановані близько 20 зустрічей, а саме: з Президентом Америки, лідерами Європи, сенаторами та членами Палати представників Конгресу США, керівниками міжнародних організацій, провідних американських компаній і аналітичних центрів. Підготовлена до підписання і нова Drone Deal. Звісно, перший пріоритет України – наближення миру та захист життя наших людей. Є конкретні безпекові пропозиції та деескалаційні рішення, які можуть наблизити закінчення війни. Працюємо над посиленням ППО та забезпеченням для України достатніх фінансів. Як і минулого року, проведемо саміт міжнародної Кримської платформи у Нью-Йорку. Має бути широке представництво країн на високому рівні, і ми цінуємо залученість усіх партнерів та підтримку нашої територіальної цілісності й суверенітету.

Олена виступить перед студентами та викладачами Колумбійського університету й представить результати Саміту перших леді та джентльменів на майданчику ООН. Також у першої леді запланована серія зустрічей з американським бізнесом та філантропами на підтримку проєктів Фундації Олени Зеленської, буде й низка двосторонніх зустрічей, серед яких – із дружиною Прем’єр-міністра Великої Британії та президентом Світового банку.

Дякуємо всім, хто з Україною!

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