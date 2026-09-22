Сьогодні у другій половині дня має відбутися зустріч президентів США і України Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Чи варто чогось чекати від цієї зустрічі, якої ще кілька днів назад у розкладі Трампа не було, а якщо чекати, то чого?

У Трампа перед виборами свої задачі, і вони не відповідають інтересам України. І ці протиріччя тільки загострилися днями.

Так, Дональд Трамп під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським 20 вересня кілька разів вимагав припинити удари по російських нафтопереробних заводах, пише Axios.

За словами джерела видання, знайомого зі змістом розмови, Трамп пов’язує українські атаки зі зростанням цін на дизельне пальне. “Слово “дизель” багато разів звучало під час розмови”.

У понеділок Трамп заявив, що Росія втратила контроль над своєю нафтопереробною галуззю, та закликав Москву припинити свою “нескінченну війну” з Україною.

“Значна кількість її нафтопереробних заводів підірвана і, принаймні тимчасово, виведена з ладу. Цю безглузду й нескінченну війну з Україною необхідно припинити. Весь світ страждає, оскільки щомісяця гине 25 тисяч людей, переважно солдатів. Яка ганьба!” – написав Дональд Трамп у Truth Social.

Президент України Володимир Зеленський у відповідь на повідомлення Трампа заявив, що Україна готова на деескалацію, якщо Росія припинить удари по енергооб’єктах і критичній інфраструктурі.

Зеленський також додав, що Україна обговорить з партнерами дипломатичні пропозиції щодо цього.

Трамп і Зеленський зустрінуться сьогодні, 22 вересня, в Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН. Про майбутню зустріч з Трампом Зеленський оголосив після телефонної розмови з президентом США.

“Ця зустріч може багато чого змінити. Дипломатична динаміка є”, – сказав український лідер.

Чому Трамп говорить про дизель

Тема російських НПЗ з’явилася у публічних заявах американського президента ще до телефонної розмови з українським колегою, пише ВВС.

13 вересня Трамп звинуватив Україну в тому, що удари по російських нафтопереробних заводах призводять до зростання світових цін на дизельне пальне.

“Зеленський має зробити лише одну річ. Він має припинити знищувати запаси дизельного пального в Росії. Він створює дефіцит дизельного пального”, – заявив тоді Трамп.

У відповідь Зеленський заявив, що Київ готовий до взаємної відмови від ударів по енергетиці, але лише за умови, що Росія справді припинить атаки на українську енергетику та критичну інфраструктуру.

“Якщо партнери готові забезпечити реальне бажання Росії не завдавати ударів по нашій електроенергетиці, інших наших енергетичних об’єктах, критичній інфраструктурі, руху продовольства, то ми, звичайно, готові забезпечити відповідну відмову від наших ударів”, – сказав Зеленський.

Український президент наголосив, що така домовленість має бути надійною та довгостроковою.

Однак зрештою удари по енергетичній інфраструктурі з обох сторін продовжилися.

На цьому тлі Reuters пише, що рекордно високі ціни на дизель стали серйозною проблемою для адміністрації Трампа. Середня ціна дизельного пального у США вперше перевищила 6 доларів за галон.

Для економіки це особливо відчутно, оскільки дизель використовують вантажівки, сільськогосподарська техніка, судна, потяги, а також будівельна та промислова техніка.

Агентство пов’язує ситуацію одразу з кількома факторами: наслідками війни на Близькому Сході, скороченням поставок і нафтопереробних потужностей, а також перебоями в роботі російських НПЗ та обмеженнями Москви на експорт пального.

За даними Reuters, європейські ф’ючерси на дизельне пальне досягли рекордного рівня – близько 210 доларів за барель.

Водночас The Atlantic ставить під сумнів твердження, що саме українські атаки є головною причиною нинішнього зростання цін.

Аналітик Kpler Метт Сміт заявив виданню, що українські удари “не однаково відповідальні та тим більше не є головним фактором” зростання цін на дизельне пальне у США.

Про що ще говорили за зачиненими дверима

Головний переговорник України Рустем Умєров повідомив Axios, що за останній рік сторони суттєво просунулися в переговорах.

“Кількість перешкод скоротилася з десятків фактично до одного-двох ключових питань, які залишаються предметом переговорів”, – сказав він.

Раніше Kyiv Independent повідомляв про дедалі більше невдоволення української сторони роботою спецпредставника Білого дому Стіва Віткоффа. Умєров у розмові з Axios цю інформацію заперечив.

“Я вважаю, що роботу американських переговорників мають оцінювати люди, які безпосередньо беруть участь у переговорному процесі та тісно працюють зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером”, – заявив він.

Водночас оцінки того, наскільки сторони близькі до укладення угоди, різняться.

В огляді американського Інституту вивчення війни – аналітичного центру, який спеціалізується на дослідженні військових конфліктів – йдеться, що Джаред Кушнер називав територіальне питання єдиним невирішеним питанням, яке залишилося.

Представник Кремля Юрій Ушаков, навпаки, заявив, що невирішених питань залишається багато, зокрема територіальних.