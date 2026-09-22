Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.09.26 склали:
особового складу – близько 1 520 880 (+1 230) осіб
танків – 12 364 (+3) од.
бойових броньованих машин– 25 374 (+9) од.
артилерійських систем – 50 184 (+42) од.
РСЗВ – 2 151 (+2) од.
засоби ППО – 1 663 (+1) од.
літаків – 442 (+0) од.
гелікоптерів – 356 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів – 2 720 (+8) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 529 134 (+1 441) од.
крилаті ракети – 5 111 (+0) од.
кораблі / катери – 35 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 152 173 (+312) од.
спеціальна техніка – 4 733 (+4) од.
Дані уточнюються.