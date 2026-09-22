В ніч на 22.09.26 за приблизними оцінками monitor противник застосував для атаки по території України:

6× гіперзвукових крилатих ракет 3м22 «Циркон» по Кременчуку.

5× малогабаритних крилатих ракет «Бандероль» по Кременчуку.

2× гіперзвукових крилатих ракет 3м22 «Циркон» по Павлограду.

2× балістичних ракет KN-23 по Павлограду.

2× гіперзвукових крилатих ракет 3м22 «Циркон» по Дніпру.

1× балістична ракета KN-23 по Дніпру.

2× гіперзвукових крилатих ракет 3м22 «Циркон» по Кривому Рогу.

1× балістична ракета KN-23 по Кривому Рогу.

5× крилатих ракет морського базування 3м14 «Калібр» по Кривому Рогу.

Щонайменше 300х ударних БпЛА реактивного та ДВЗ типів.

У Дніпрі на зараз відомо про двох загиблих, шість дістали поранень. Під завалами підприємства, пошкодженого ворожим ударом, ще можуть перебувати люди. Пошуково-рятувальна операція триває.

Двоє людей госпіталізовані. 25-річний чоловік – у важкому стані.

У Києві постраждало четверо людей. В Дніпровському районі сталося влучання в житлову пʼятиповерхівку. Виникло займання в підвальному приміщенні та руйнування на першому поверсі, пошкоджено фасад. Пожежу ліквідовано, рятувальники врятували 15 осіб.

Пошкоджена п’ятиповерхівка. Фото: ДСНС

Один з постраждалих. Фото: ДСНС

В Одесі атакований “Сільпо”.

Інформації буде більше, атака ще триває.