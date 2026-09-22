21 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА противника в районі населеного пункту Цимбулова Орловської області рф.

Про це інформує Генштаб ЗСУ, передає Інше ТВ.

Зафіксовано ураження щонайменше трьох складських приміщень для зберігання БпЛА із займанням, пошкодження майданчика запуску реактивних БпЛА та п’яти пускових установок.

Сили оборони України систематично та пріоритетно уражають місця зберігання, підготовки та запуску ударних БпЛА з метою зниження спроможностей російського агресора завдавати ураження цивільним об’єктам на території України.

Як повідомляло Інше ТВ, Генштаб підтверджує – уражено «Башнефть-УНПЗ» та Куйбишевський НПЗ