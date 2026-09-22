Вчора та у ніч на 22 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили два важливі об’єкти нафтопереробної галузі рф.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Інше ТВ.

В Уфі, Республіка Башкортостан, рф, уражено нафтопереробний завод «Башнефть-УНПЗ», зафіксовано пожежу на території підприємства.

Довідково. Потужність переробки «Башнефть-УНПЗ» становить близько 7,5 млн тонн нафти на рік. Підприємство здійснює глибоку переробку нафти та виробляє бензини, дизельне й котельне паливо, скраплені гази, сірку та іншу нафтопродукцію.

Також у Самарі Самарської області рф уражено Куйбишевський нафтопереробний завод, зафіксовано пожежу на території підприємства.

Довідково. Куйбишевський НПЗ – одне з найбільших нафтопереробних підприємств Самарської групи рф, що входить до структури ПАТ «НК «Роснефть». Потужність переробки становить близько 7 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензини, дизельне пальне, мазут та понад 30 видів іншої нафтопродукції.

Продукція обох НПЗ використовується для забезпечення потреб армії рф.

Ураження таких об’єктів є реалізацією Україною свого невід’ємного права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН та спрямоване на зниження військово-економічного потенціалу російської федерації.

Робота по ключових об’єктах противника триває.

Як повідомляло Інше ТВ, У Самарі знову атакований і горить Куйбишевський НПЗ (ВІДЕО)