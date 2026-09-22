Миколаївська команда Посольства Данії в Україні відвідала кілька лікарень у Миколаєві, де триває ремонт і модернізація у межах проєкту «Зміцнення системи охорони здоров’я в Миколаєві».

Про те, що побачили, розповідається на фейсбук-сторінці Посольства, передає Інше ТВ.

Ремонтні та відновлювальні роботи фінансуються Урядом Королівства Данія через Міністерство закордонних справ Данії та реалізується Управлінням ООН з обслуговування проєктів (UNOPS). Мета — оновлення медичних закладів Миколаєва та області, щоб вони могли безперебійно надавати якісні медичні послуги.

Так, у КНП Миколаївської міської ради «Міська дитяча лікарня №2» встановлено два сучасні ліфти та відремонтовано ліфтові шахти. Також оновлено відділення для дітей і молодих людей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Тут одночасно зможуть перебувати до 30 юних пацієнтів і пацієнток, отримуючи не лише медичний догляд, а й підтримку двох вихователів, соціального педагога та психолога.

У КНП Миколаївської обласної ради «Миколаївська обласна клінічна лікарня» оновлюється відділення нейрохірургії: облаштовано операційну та терапевтичні палати, встановлено нові системи опалення і протипожежного захисту. Автономна вентиляційна система операційної з ламінарною стелею забезпечує очищення повітря на 99,99% і допомагає мінімізувати ризик контамінації під час операцій. До кожного ліжка також підведено систему подачі медичних газів, зокрема кисню.

У КНП Миколаївської міської ради «Міська лікарня №3» створено та обладнано нове відділення фізіотерапії та реабілітації. Палати розраховані приблизно на 20 пацієнтів із цілодобовим перебуванням. Тут облаштовано безбар’єрні санвузли, встановлено кнопки виклику допомоги біля ліжок і в санвузлах, а також сучасні системи вентиляції, пожежної сигналізації та Wi-Fi.

У КНП Миколаївської міської ради «Міська лікарня №1» тривають роботи зі створення нового відділення метаболічних розладів, розрахованого на цілодобове перебування до 50 пацієнтів. Уже облаштовано основні інженерні системи, систему виклику персоналу та відкриту Wi-Fi мережу, а зараз триває ремонт даху.

Деякі медичні заклади також отримують сучасне обладнання в межах окремого закупівельного компоненту проєкту, який підтримує данська фармацевтична компанія Novo Nordisk та реалізує ЮНОПС.

На сьогодні до лікарень Миколаєва вже доставлено близько 100 одиниць обладнання із запланованих понад 240 — серед них системи для лапароскопічної хірургії та анестезії, УЗД- та рентген-апарати, обладнання для ендоскопії, офтальмології та моніторингу пацієнтів. Медичні заклади області також отримують понад 200 одиниць сучасного обладнання.

І це ще не все. У Баштанці готуються до будівництва нової амбулаторії загальної практики сімейної медицини №1. Вона буде розрахована на 20 працівників медперсоналу та матиме п’ять лікарських кабінетів, процедурну, кабінет щеплень, лабораторію та інші необхідні приміщення. Початок будівельних робіт запланований на жовтень 2026 року.

Фото Миколаївської міськради

Як повідомляло Інше ТВ, Масштабна реконструкція Миколаївської обласної дитячої лікарні: роботи тривають (ФОТО)