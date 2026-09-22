.Із днем утворення Миколаївської області усіх її жителів привітав т.в.о.голови ОВА Георгій Решетілов.

-Наш край має чим пишатися за роки існування. Суднобудування, порти, аграрний сектор, промисловість, наука та багато іншого. Наша область завжди працювала і створювала. Але її справжню силу усі побачили під час повномасштабної війни, бо найбільша цінність Миколаївщини завжди була і залишається в людях.

Наші військові тримають оборону. Рятувальники ліквідовують наслідки атак. Енергетики повертають світло. Медики рятують людей. Громади відновлюються і продовжують працювати.

Останні роки стали для нас важким випробуванням. Війна принесла втрати та руйнування. Але Миколаївщина вистояла. Тут продовжується життя, відновлюється зруйноване і, попри все, є плани на завтра.

Памʼятаємо кожного і кожну, хто віддав своє життя за наш рідний край!

Дякую всім, хто живе і працює на Миколаївщині, хто підтримує її у цей непростий час. Особлива вдячність нашим захисникам і захисницям – завдяки вам ми маємо можливість жити на своїй землі.

Бажаю нам усім миру, безпеки та добрих змін. А нашому краю – відновлення, розвитку і нових можливостей.

Зі святом, Миколаївщино!