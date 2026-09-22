Російські війська все більше застосовують для ударів по Україні реактивні ударні безпілотники та змінюють підхід до їхнього застосування, зокрема, враховують метеорологічні умови на маршруті та біля цілі.

Про це в етері телемарафону повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Суспільне.

За його словами, загалом росіяни запустили по Україні вже близько 7700 реактивних безпілотників і лише з початку вересня — 1900 (на вчора).

«Для порівняння: за весь липень було 2800. Відсоток збиття — 60%, що є досить великим показником з урахуванням нинішніх можливостей Сил оборони», — сказав Ігнат.

Він додав, що у вересні було кілька хвиль великої кількості класичних «шахедів» у напрямку заходу України.

За словами представника ПС, росіяни постійно розробляють нові маневри і інтенсивність їх використання прямо пов’язана з метеоумовами.

«Перше, на що дивитиметься противник — це метеоумови в районі прольоту маршруту та в районі цілі, яку хоче уразити. Якщо буде туман, хмарність — це буде ускладнювати роботу української ППО. В цьому питанні вони дуже добре орієнтуються», — сказав він.

За словами Ігната, Росія намагається ускладнити роботу української ППО не лише збільшенням кількості засобів повітряного нападу, а й постійним удосконаленням тактики їх застосування.

Раніше Зеленський повідомляв, що Україна тестує нове покоління дронів-перехоплювачів, призначених, зокрема, для боротьби з реактивними російськими «шахедами». Влада також працює над прискоренням розробки та виробництва таких систем.

15 вересня Зеленський повідомив, що в Україні успішно випробували ще один перехоплювач для боротьби з російськими реактивними дронами. Під час тестування він уразив «шахед», однак розробникам ще необхідно доопрацювати окремі аспекти керування системою.

18 вересня Зеленський заявив, що перехоплювачі реактивних «шахедів» від двох компаній успішно пройшли бойові випробування. Було знищено дрони на високій швидкості.

Як повідомляло ІншеТВ, Дрон-перехоплювач Sting S вже знищив близько десятка реактивних «Герань-4» та кілька «Герань-5»