Як повідомляло Інше ТВ, Зеленські уже прибули до Нью-Йорка (ВІДЕО).

У США Президент України вже провів кілька зустрічей, про що він повідомив у своїх акаунтах у соцмережах.

Зокрема, він зустрівся з сенаторами США.

«Подякував за сильну двопартійну підтримку України та голосування за санкційний законопроєкт Ліндсі Грема. Дуже правильний крок. І коли його вдасться повністю реалізувати, мир і гарантована безпека точно стануть ближчими.

Домовились, що наші команди тісніше попрацюють на санкційному напрямі. Розповів сенаторам про пропозиції для деескалації, які будемо обговорювати з Президентом Америки. Також обговорили і наші потреби у перехоплювачах балістики й виклики перед зимою. Є речі, які можемо зробити разом з Америкою, щоб захистити життя. Американські «петріоти» зараз замінити неможливо, і чим більше антибалістичного захисту матиме Україна, тим менше у Росії буде зухвалості продовжувати удари й затягувати війну», – зазначив Володимир Зеленський.

Також очільник української держави провів зустріч зі своїм колегою з Франції.

«Зустрівся з Емманюелем Макроном. Говорили передусім про безпеку та зимовий пакет підтримки для України. Ми готові також забезпечити додаткові системи ППО SAMP/T та ракети до них за рахунок фінансових можливостей в межах позики ЄС.

Продовжуємо роботу над можливістю виробляти такі системи ППО та ракети до них в Україні, а також над спільною з партнерами антибалістичною програмою FREYJA. Розраховуємо на перші результати вже цього року. Максимально працюємо, щоб посилити захист наших людей. Дякую, Емманюелю! Дякую, Франціє!» – мовиться в повідомленні Президента України.