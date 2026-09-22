11 пожеж ліквідували протягом минулої доби підрозділи ДСНС Миколаївщини на відкритих територіях та в приватному секторі.

Детальніше про пожежі розповіли в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Знову ворожі атаки тричі спровокували пожежі сухої трави. Ще сім пожеж сухостою виникли з інших причин у Баштанському, Миколаївському та Вознесенському районах.

Вночі, 23 вересня, у м. Первомайськ вогнеборці залучались до гасіння мікроавтобуса та гаража на території приватного домоволодіння на площі 45 кв. м. Від вогню вдалось вберегти житловий будинок, розташований поруч.

Від ДСНС працювали понад 40 рятувальників, 10 одиниць техніки, в окремих епізодах — відділення місцевих пожежних охорон.

Як повідомляло Інше ТВ, Пожеж на Миколаївщині стало менше, однак кількість загиблих і постраждалих збільшилася