Операція СБС «МоЛоЧКа» триває одинадцять тижнів.

За період з 6 липня і по сьогоднішній день Птахами СБС уражено 300 плавзасобів російського «тіньового флоту», зокрема в Азовському (134 лохані) та Чорному (166) морях.

Про це сьогодні, 22 вересня, повідомив Командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді, передає Інше ТВ.

««Трьохсотий флот»- валіза без ручки та катування хробачого бюджету. Азовське море стоїть і стоятиме, разом з Керченською протокою. Північною та північно-східною частиною Чорного моря діє режим «авось проскочим». «МоЛоЧКа» у дії», – зазначив «Мадяр».

Як повідомляло Інше ТВ, у межах операції «МоЛоЧКа» з 6 липня по 8 серпня Птахи СБС результативно відпрацювали по 218 плавзасобах, із них 134 у Азовському морі та 84 у Чорному.