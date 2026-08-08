Протягом 1–8 серпня оператори 414-ї бригади «Птахи Мадяра», 20-ї бригади К-2 та 413-го полку «Рейд» у Чорному та Азовському морях уразили ще 12 суден із залишку тіньового флоту.

Про це повідомив Командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді, передає Інше ТВ.

Противник намагався протидіяти роботі операторів за допомогою ЗРГК «Панцир», що зображено на відео. Проте це не завадило СБС продовжити виконання завдань.

Загалом від початку операції «МоЛоЧКа», з 6 липня по 8 серпня, Птахи СБС результативно відпрацювали по 218 плавзасобах, із них 134 у Азовському морі та 84 у Чорному.

«Лохань у Азовському морі стала тілом червонокнижним, а судноплавство Керченською протокою безстроково заблоковано з 10 липня, наразі 30 діб, до окремого розпорядження, Волелюбним Українським Птахом.

Setup трейдерам: я б позицію по хробачому збіжжю та інших комодітіс не займав, навіть у передчутті шаленої премії. Ні довгу, ні коротку. Висока ймовірність “єстественной убьіли”.

Операція “МоЛоЧКа” триватиме і після обіцяних 221», – зазначив «Мадяр».

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