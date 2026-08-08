Інформація про те, що на у Миколаєві на подвір’ї садового будинку місцевий житель виявив тіло померлого знайомого, до операторів спецлінії 102 надійшла 7 серпня близько 08:00.

На місце події прибули поліцейські слідчо-оперативної групи відділення поліції № 1 і оперативники Миколаївського райуправління, правоохоронці управління карного розшуку обласного главку поліції, криміналістична лабораторія та медики.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, під час огляду тіла 35-річного чоловіка фахівці виявили численні тілесні ушкодження. За висновками судово-медичної експертизи, смерть потерпілого настала внаслідок завданих численних травму голови і тулубу.

Правоохоронці за підтримки аналітиків управління кримінального аналізу обласного главку поліції зʼясували, що поранення садовим інструментом померлому наніс його 52 -річний знайомий – під час спільного розпиття алкогольних напоїв між чоловіками виникла суперечка.

Криміналісти зібрали, а слідчі вилучили знаряддя злочину – сапу, яку направили на відповідне експертне дослідження.

Слідчі затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого».

Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід. За скоєний злочин йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування за процесуального керівництва прокуратури.

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