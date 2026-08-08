Один із ключових американських генералів США Чарльз Костанца, який відповідав за військові операції США в Європі та координацію підтримки України, був достроково усунутий від командування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Йдеться про генерал-лейтенанта Чарльза Костанцу, який командував V корпусом Армії США. За словами представника військового відомства, Костанцу усунули від командування протягом останніх кількох днів – майже за два місяці до завершення його каденції.

Причини такого рішення наразі невідомі.

Відсторонення Костанци відбулося на тлі масштабних змін у вищому військовому керівництві США. Як зазначає ABC News, за час перебування Піта Гегсета на посаді міністра оборони понад два десятки високопоставлених офіцерів були усунуті або відсторонені від виконання обов’язків, часто без публічних пояснень.

Водночас джерело, знайоме з ситуацією навколо Костанци, заявило, що його усунення не пов’язане із ширшими зусиллями Гегсета щодо перебудови військового керівництва США і не має політичного підґрунтя.

Заміною Костанци має стати генерал-майор Томас Фелті. Його кандидатуру вже затвердив Сенат США, а передача командування була запланована на жовтень.

V корпус відповідає за управління силами армії США та координацію військових операцій у Європі. Частина його підрозділів базується в Польщі.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну роль корпусу стала більш помітною. Він, зокрема, допомагав координувати американську підтримку Києва та відповідав за американську військову присутність на передовій лінії НАТО.

Костанца, який спеціалізується на бронетанкових військах, очолював V корпус із квітня 2024 року. До цього він командував 3-ю піхотною дивізією у Форт-Стюарті, штат Джорджія.

Наразі обов’язки командувача V корпусу тимчасово виконує бригадний генерал Джон Б. Маунтфорд, заступник командувача корпусу з питань готовності.

США скорочують військову присутність у Європі

ABC News також звертає увагу на те, що цього року Пентагон скоротив військову присутність США в Європі.

Одним із найбільш помітних рішень стала раптова відмова від запланованого розгортання в Польщі 2-ї бронетанкової бригадної бойової групи 1-ї кавалерійської дивізії, яка базується у Форт-Гуді, штат Техас.

Як повідомляло Інше ТВ, У Групі безпекової допомоги Україні (SAG-U) змінився командувач (ФОТО)