У місті Умань відбувся чемпіонат України з веслування на байдарках і каное, який зібрав найсильніших спортсменів країни.

За підсумками змагань представники Миколаївщини здобули 12 нагород – 4 золоті, 5 срібних та 3 бронзові медалі, повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА.

Це найкращий виступ веслувальників області на чемпіонаті України з початку повномасштабного вторгнення за головним показником – кількістю здобутих золотих нагород.

Олександр Гарцев (байдарка) – 4 медалі: золото у К2-200 (Олександр Зайцев); срібло у К1-200 та К4-500 (Андрій Гарасюк, Василь Смілка, Олександр Зайцев); бронза у К2-200, мікст (Ксенія Цомпель).

Ксенія Цомпель (байдарка) – 3 медалі: золото у К4-200 (Сніжана Сталінова, Анна Друсінова, Софія Поцюрко); срібло у К4-500 (Сніжана Сталінова, Анна Друсінова, Софія Поцюрко) та бронза у К2-200, мікст (Олександр Гарцев).

Давид Лупін (байдарка) – 2 медалі: золото у К4-200 (Максим П’ятковський, Даніїл Жиров, Даніїл Думанський) та срібло у К2-500 (Георгій Селезньов).

Дмитро Деревінський (каное) – 2 медалі: золото у С2-1000 (Артем Четвертак) та бронза у С4-500, мікст (Ксенія Падецька, Валерія Шарова, Сергій Гуляйко).

Дмитро Чернецький (каное) – 1 медаль: срібло у С2-1000 (Микита Тесса).

Як повідомляло Інше ТВ, у липні Олександр Гарцев став срібним призером чемпіонату Європи з веслування на байдарках і каное серед молоді (ФОТО)