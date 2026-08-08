Україна погодилася на непублічну вимогу США припинити атаки на деякі ненафтові танкери неросійського походження та елементи інфраструктури Чорного моря, які мають вирішальне значення для експорту казахстанської нафти.

Минулого місяця подібні удари по суднах повністю зупинили відвантаження такої нафти, пише Bloomberg із посиланням на слова американського посадовця, передає ZN.ua.

Канал зв’язку

Для забезпечення безпечного проходу суден Україна організувала канали зв’язку для комерційних перевізників, якими вони зможуть передавати необхідну інформацію українській стороні. Це зобов’язання Києва, яке було досягнуто після зустрічі між високопосадовцями уряду США та українським керівництвом, має збільшити обсяги нафтових потоків у регіоні після сильного спаду, який спровокувала низка нещодавніх атак на судна поблизу термінала Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) у Новоросійську.

Термінал КТК є критично важливим для доставки казахстанської нафти на ринок, оскільки ця країна Центральної Азії не має значних потужностей для експорту барелів альтернативними маршрутами. КТК зазвичай забезпечує близько 2% світових постачань сирої нафти, а європейські нафтопереробні заводи значною мірою залежать від обсягів з цього регіону.

Україна активізувала свою кампанію проти російських нафтових портів, включно з атаками на судна біля термінала КТК, що порушило завантаження та зупинило деякі операції, оскільки судновласники трималися осторонь. Це сталося у час, коли світ навряд чи може дозволити собі нові перебої у світових нафтових потоках, оскільки війна в Ірані та скорочення обсягів через Ормузьку протоку вже утримують мільйони барелів поза доступом ринку.

Вищі витрати на сиру нафту та пальне сколихнули світову економіку та спричинили зростання цін на заправках у США перед проміжними виборами в листопаді, які, як очікується, залежатимуть від економічних занепокоєнь виборців.

Умови угоди

Згідно з угодою, забезпеченою США, Україна зобов’язалася утримуватися від атак на інфраструктуру Каспійського трубопровідного консорціуму та неросійські судна, що прямують до термінала, за умови, що ці судна відповідають низці умов:

не повинні підпадати під українські санкції;

не повинні транспортувати російську нафту чи інші вантажі;

не можуть належати російським фізичним або юридичним особам.

Незрозуміло, чи буде цієї угоди достатньо для нормалізації обсягів або повного заспокоєння перевізників, які побоюються атак, після того, як попередні домовленості, покликані захистити транзит, виявилися недостатніми. Деякі компанії, які надали Україні список суден, що не підлягають атакам, все одно зіткнулися з тим, що деякі з їхніх суден зазнали удару.

Початкова хвиля ударів дронів від 20 липня змусила комерційні судна, зафрахтовані американськими компаніями, припинити завантаження на терміналі КТК. Хоча вони відновили роботу 27 липня, через два дні комерційні судна, що завантажувалися на терміналі, зазнали удару безпілотників.

Українські нафтові санкції

Нещодавні перебої означають, що експорт суміші CPC Blend, як очікується, впаде приблизно на третину цього місяця. Однак щодо цих цифр є певна невизначеність, оскільки вони не включають вантажі за липень, які були відкладені до серпня, тоді як нещодавні зупинки все ще можуть затримати деякі серпневі вантажі.

Ризик завантаження на терміналі також відображається на вартості фрахту танкерів для заходу туди. Лише обмежене коло судновласників погодилося, оскільки це передбачає захід у російський порт, а деяких відлякали нещодавні атаки. Прибуток суден, що перевозять нафту з КТК до Середземномор’я, у п’ятницю становив понад $400 000 на день, згідно з даними Балтійської біржі в Лондоні. Це найвищий рівень за всю історію спостережень для цього маршруту.

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