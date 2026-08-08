Як повідомляло Інше ТВ, з 1 серпня Італія призупинила дію Шенгену з Іспанією через мігрантів.

У відповідь на це уряд Іспанії з півночі суботи, 8 серпня, запровадив тимчасовий прикордонний контроль у портах та аеропортах для мандрівників, які прибувають з Італії.

Ці перевірки паспортів, громадянства та віз проводитимуться щодо італійських пасажирів та гостей цієї країни, йдеться у заяві міністерства внутрішніх справ Іспанії, повідомляє DW з посиланням на агентство Reuters.

Введення заходів пояснюється у документі “постійним тиском із боку нелегальних мігрантів”, з яким стикається Італія. Контроль триватиме щонайменше до 7 вересня.

Декількома годинами раніше Іспанія пригрозила ввести обмеження для мандрівників з Італії, якщо Рим до 9 серпня не скасує прикордонний контроль, введений минулого тижня через масовий наплив мігрантів в іспанське автономне місто Сеута, розташоване на африканському узбережжі Гібралтарської протоки і граніч.

Італія у відповідь заявила, що не прийме “ультиматумів або диктату” Мадрида, і додала, що збереже припинення режиму Шенгенської угоди для громадян третіх країн, які прибувають з Іспанії, щонайменше до 15 серпня.