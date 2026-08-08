«Україна – дружня нам країна», – заявив президент Сербії Александр Вучич.

-Для мене велика честь приймати Президента України у Белграді. Україна – дружня нам країна. Ми обговорили наші двосторонні відносини у всіх сферах суспільного життя. Після зустрічей все це буде напрацьовуватися, – цитує Вучича “Ми-Україна“.

Сербія підтримує статут ООН, який передбачає територіальну цілісність усіх членів ООН, в тому числі й України. Немає жодних «але» у цьому питанні.

Обговорили європейський шлях України та Сербії. Україна завжди матиме нашу підтримку на шляху до ЄС. Ми бажаємо Україні відкрити усі переговорні кластери і виконати їх, бо це є бажання українського народу. Ми допоможемо у всьому, що буде потрібне.

Я був захоплений залізничною мережею, яку має Україна. Ми можемо повчитися цьому в України і працювати разом над покращенням цього у Сербії.

Вдячний Зеленському за підтримку, яку він завжди надавав Сербії на нашому шляху в ЄС. Ніколи не було такого, щоб Україна щось казала погане про Сербію, і ми вдячні їм за повагу.

Я вважаю, що Сербія та Україна зможуть досягнути серйозних результатів у сфері енергетики та сільського господарства.

Сподіваюсь, що після завершення війни РФ проти України, співпраця між

Сербією та Україною буде тіснішою.

Президент Зеленський відзначив, що “команди добре попрацювати, щоб прискорити домовленість про зону вільної торгівлі між Україною та Сербією. Ці переговори просуваються, і було б добре підготувати до кінця цього року все для укладення угоди”.

-Обговорили відносини з ЄС. Будемо раді, якщо шлях Сербії в ЄС прискориться. Ми всі в Європі маємо працювати разом. Говорили про дипломатичні перспективи, які можуть спрацювати для завершення війни. Всі у світі мають знати, що ми хочемо достойного миру і щоб всі можливості були для цього використані — у США, в Пекіні, на Близькому Сході, у всіх столицях світу, які мають вплив на відповідні процеси.

Ми ніколи не забудемо доброти Сербії відносно всіх українців, які були змушені залишити домівки через війну.

Нагадаємо, президент Зеленський сьогодні вперше з офіційним візитом у Сербії.